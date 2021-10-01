Дочь Джонни Деппа стала «дикой кошкой» в новом фильме

В конце 2021 года на экраны выйдет драма «Волк» о людях, считающих себя зверями.

30 сентября кинокомпания Focus Features опубликовала трейлер нового фильма «Волк» (Wolf) — о людях, которые думают, что они звери. В картине снялись дочь Джонни Деппа Лили-Роуз и Джордж Маккэй, известный по фильмам «Капитан Фантастик», «1917» и «Подлинная история банды Келли».

Главный герой картины — парень, считающий, что он волк, почему-то рожденный в человеческом теле. Родители отравляют его в лечебницу, где психиатры работают с такими же «животными». Там молодой человек знакомится с «дикой кошкой», и вместе им предстоит наконец-то понять, кто они есть на самом деле.

Трейлер завораживает тем, как актеры двигаются и ведут себя, подражая животным. Стоит отметить, что по жанру это не триллер, а драма. Создатели картины не пугают зрителей историями про оборотней, а глубоко исследуют вопросы идентичности.

Премьера фильма в американских кинотеатрах намечена на 3 декабря 2021 года. О российском прокате пока ничего неизвестно.

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