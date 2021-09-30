«Друзья Оушена» Брэд Питт и Джордж Клуни снова снимутся вместе

Студия Apple заключила сделку на съемку фильма с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни. За эту картину также боролись Sony, Lionsgate, MGM, Universal, Warner Bros, Netflix, Amazon и другие крупные игроки американского кинорынка.

Автором и режиссером картины выступит Джон Уоттс, снявший трилогию про Человека-паука для киновселенной Marvel. Как сообщает издание Deadline, это будет триллер о двух посредниках, которые получили одно и то же задание. Правда, оба, что называется, «одинокие волки», поэтому конфликта между ними не избежать. Названия у нового фильма пока еще нет.

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Издание отмечает, что Питт и Клуни настояли на том, чтобы новый картина вышла в кинотеатрах, а не только на стриминговом сервисе Apple TV+.

Добавим, что оба актера уже играли вместе в криминальном фильме «Одиннадцать друзей Оушена» и его продолжениях.

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