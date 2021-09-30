В приквеле фильма «Чарли и шоколадная фабрика» снимутся Тимоти Шаламе и Роуэн Аткинсон

Съемки начались в Лондоне в конце сентября, а выход картины ожидается в 2023 году.

У приквела фильма «Чарли и шоколадная фабрика» 2005 года будет шикарный актерский состав. Главную роль в картине «Вилли Вонка» (Wonka), которая должна выйти на экраны в марте 2023-го, сыграет звезда «Дюны» Тимоти Шаламе. Ему достанется роль экстравагантного молодого изобретателя, который позже станет владельцем той самой шоколадной фабрики.

И, как сообщает издание The Hollywood Reporter, к нему присоединятся такие британские звезды, как Роуэн Аткинсон («Мистер Бин») и Оливия Колман («Корона»). У руля проекта встал режиссер Пол Кинг, снявший два фильма про медвежонка Паддингтона. Он же пригласил на съемки ряд киноделов, с которыми работал над «Приключениями Паддингтона», например, актрису Салли Хокинс.

Добавим, что производство фильма про молодого Вилли Вонку началось 29 сентября в Лондоне.

Напомним, этот персонаж взят из повести британского Роальда Даля. В картине 2005 года его сыграл Джонни Депп.

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