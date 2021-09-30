Ридли Скотт снимет сиквел «Гладиатора» после фильма о Наполеоне

В свои 83 года режиссер Ридли Скотт невероятно плодовит. В 2021 году он выпускает сразу две масштабных картины: «Последняя дуэль» с Мэттом Дэймоном и Адамом Драйвером и «Дом Gucci» с Леди Гагой и тем же Драйвером. Далее в планах у мэтра кино снять фильм про Наполеона с Хоакином Фениксом и продолжение его культового «Гладиатора».

«Я уже пишу «Гладиатора» (речь идет о сиквеле. — Прим. авт.). Так что, когда закончу с Наполеоном, «Гладиатор» будет готов», — цитирует Скотта журнал Empire.

Напомним, что культовая картина про Римскую империю с Расселом Кроу вышла в 2000 году, окупилась в прокате более чем в четыре раза и принесла своим создателям пять «Оскаров». О том, вернется ли исполнитель главной роли к образу Максимуса, пока не сообщается.

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Добавим, что «Последняя дуэль» выйдет в российских кинотеатрах 28 октября, а «Дом Gucci» — 25 ноября.

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