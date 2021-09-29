«Оскар» уже стал никаким»: Михалков критично высказался о знаменитой кинопремии

Российский обладатель «Оскара», режиссер Никита Михалков критично «прошелся» по знаменитой кинопремии. Приехав на фестиваль «Жемчужина Шелкового пути» в Ташкент, знаменитый постановщик отметил, что в нынешнем сезоне ни одна картина из РФ не смогла бы выиграть золотую статуэтку американской киноакадемии.

«Потому что «Оскар» уже стал никаким», — пояснил Михалков журналисту РИА Новости.

По мнению 75-летнего режиссера, данная премия стала «абсолютно политизированной».

Напомним, что сам Никита Сергеевич получил «Оскар» в 1995 году в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за картину «Утомленные солнцем». Также в 2008 году на ту же награду был номинирован его фильм «12». И не стоит забывать про картину «Урга — территория любви», которая так же претендовала на «Оскар».

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