«Только через мой труп»: Дэниел Крейг отмел кандидатуру Хью Джекмана на роль Джеймса Бонда

В новом интервью актера Дэниела Крейга спросили, как он относится к кандидатуре его друга Хью Джекмана на роль нового Джеймса Бонда. Стоит отметить, что после того, как Пирс Броснан «сдал пост», оба этих артиста были кандидатами на должность агента 007. И сейчас, когда Крейг уходит из франшизы, снявшись в пяти фильмах, вокруг Джекмана снова начали курсировать слухи.
На днях Дэниел стал гостем шоу Lorraine, где ведущая напрямую спросила его о кандидатуре Хью.
«Он этого не сделает. Только через мой труп», — категорично заявил Крейг.
Кстати, Джекман увидел этот эпизод и запостил его в Twitter.
«Хорошо… Это убивает слухи! Дэниел, приятель, ты всегда будешь для меня агентом 007», — написал актер.
Well … that kills that rumor! Daniel, mate, you’ll always be @007 to me. #NoTimeToDie . I’m IN. @reallorraine pic.twitter.com/JEmdH5IjtT
— Hugh Jackman (@RealHughJackman) September 27, 2021
Напомним, что оба актера являются давними друзьями. Они вместе играли на бродвейской сцене в постановке A Steady Rain 2009 года.
Добавим, что премьера последнего фильма о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом в главной роли «Не время умирать» несколько раз переносилась из-за пандемии. Российские зрители увидят ее в кино 7 октября.
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