«Только через мой труп»: Дэниел Крейг отмел кандидатуру Хью Джекмана на роль Джеймса Бонда

В новом интервью актера Дэниела Крейга спросили, как он относится к кандидатуре его друга Хью Джекмана на роль нового Джеймса Бонда. Стоит отметить, что после того, как Пирс Броснан «сдал пост», оба этих артиста были кандидатами на должность агента 007. И сейчас, когда Крейг уходит из франшизы, снявшись в пяти фильмах, вокруг Джекмана снова начали курсировать слухи.

На днях Дэниел стал гостем шоу Lorraine, где ведущая напрямую спросила его о кандидатуре Хью.

Кстати, Джекман увидел этот эпизод и запостил его в Twitter.

Well … that kills that rumor! Daniel, mate, you’ll always be @007 to me. #NoTimeToDie . I’m IN. @reallorraine pic.twitter.com/JEmdH5IjtT

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) September 27, 2021