«Только через мой труп»: Дэниел Крейг отмел кандидатуру Хью Джекмана на роль Джеймса Бонда

В новом интервью актера Дэниела Крейга спросили, как он относится к кандидатуре его друга Хью Джекмана на роль нового Джеймса Бонда. Стоит отметить, что после того, как Пирс Броснан «сдал пост», оба этих артиста были кандидатами на должность агента 007. И сейчас, когда Крейг уходит из франшизы, снявшись в пяти фильмах, вокруг Джекмана снова начали курсировать слухи.

На днях Дэниел стал гостем шоу Lorraine, где ведущая напрямую спросила его о кандидатуре Хью.

«Он этого не сделает. Только через мой труп», — категорично заявил Крейг.

Кстати, Джекман увидел этот эпизод и запостил его в Twitter.

«Хорошо… Это убивает слухи! Дэниел, приятель, ты всегда будешь для меня агентом 007», — написал актер.

Напомним, что оба актера являются давними друзьями. Они вместе играли на бродвейской сцене в постановке A Steady Rain 2009 года.

Добавим, что премьера последнего фильма о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом в главной роли «Не время умирать» несколько раз переносилась из-за пандемии. Российские зрители увидят ее в кино 7 октября.

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