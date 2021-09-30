Фантастический боевик «Веном — 2» и другие премьеры недели

«Веном — 2» (оригинальное название — Venom: Let There Be Carnage), 2021, США, фантастика.

Жизнь героя комиксов, перенесенная на киноэкран, непредсказуема. Казалось, совсем недавно мы наблюдали за тем, как в «Человеке-пауке 3» храбрый Спайдермен бьется с мерзким Веномом, и вот уже все переворачивается с ног на голову — Веном оказывается не таким уж плохим парнем, заслуживающим к тому же отдельного киносериала.

Три года назад мы заново познакомились с Эдди Броком, не по своей воле слившемся в экстазе с инопланетным существом Веномом и в итоге примирившимся со своей участью. Конечно, журналист-пройдоха, коим предстал перед нами в «Веноме» герой Тома Харди, не был совсем уж белым и пушистым, но многочисленные недостатки Эдди лишь добавили ему обаяния — не зря фильм заработал $856 миллионов, обеспечив таким образом прочную финансовую базу для съемок продолжения.

О том, что ждет зрителей в «Веноме — 2», знатоки киновселенной «Марвел» привыкли узнавать из вмонтированных в финальные титры сцен, — вот и в первом «Веноме» аудиторию познакомили с приговоренным к казни серийным убийцей Клетусом Кэсиди, мечтающим о том, что интервью у него возьмет именно Эдди Брок. Несложно понять, что именно с Кэсиди будут сражаться Эдди и живущий в нем Веном во второй серии.

Тем более что в комиксах у Клетуса вполне понятная роль: он — суперзлодей и в отличие от Брока перевоспитываться не планирует. В Клетуса вселится земляк Венома, он сможет вырваться из тюрьмы, ну а дальше в принципе и так все понятно — финальная битва добряка Эдди с маньяком неизбежна. Неизбежно было и появление Вуди Харрельсона в образе Клетуса — актер, которого в середине 90-х прославили «Прирожденные убийцы», в свои шестьдесят по-прежнему совершенно неотразим в роли душегуба.

Режиссер: Энди Серкис. В ролях: Том Харди, Мишель Уильямс и др.

В российском прокате с 30 сентября.

«Титан» (оригинальное название — Titane), 2021, Франция, триллер.

Если у Винни-Пуха в голове были опилки, то у героини триллера «Титан» — пластина из материала, вынесенного в название картины. Врачам пришлось установить ее после аварии, в которую девушка попала в детстве, — все это, впрочем, не мешает ей работать стриптизершей. История о столь колоритной даме стала главным событием последнего Каннского фестиваля, где «Титан» отхватил «Золотую пальмовую ветвь».

Режиссер: Жюлия Дюкурно. В ролях: Венсан Линдон, Агат Руссель и др.

В российском прокате с 30 сентября.

«Бестселлер» (оригинальное название — Best Sellers), 2021, США, комедия.

Предприимчивая девица, получившая в наследство умирающее издательство, придумывает способ вернуть бизнес к жизни: отправляет в рекламный тур с новой книгой знаменитого в прошлом писателя — живого, но очень много пьющего и сильно сквернословящего классика. Ругаться и закладывать за воротник в комедии «Бестселлер» будет 88-летний сэр Майкл Кейн.

Режиссер: Лина Росслер. В ролях: Майкл Кейн, Обри Плаза и др.

В российском прокате с 30 сентября.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.