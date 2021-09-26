«Другая королева»: новый фильм о Елизавете II выйдет в 2022 году

Новый фильм о жизни Елизаветы II будет представлен общественности в 2022 году. Именно в этот год королева отметит 70-летие правления Великобританией.

Над картиной работал известный режиссер Роджер Митчелл. Эта работа стала последней в его жизни.

«Это будет поистине поэтический, забавный и трепетный фильм, в котором шаг за шагом, десятилетие за десятилетием будет показана жизнь королевы. Другой королевы, такой, какую никто и никогда не видел ранее», — сказал продюсер ленты Кевин Лоадер, которого цитирует Variety.com.

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Добавим, что к юбилею правления королевы в Британии готовятся уже сейчас. Известно, что в начале июня, когда пройдут масштабные гуляния, все жители королевства получат четыре выходных дня.

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