Драма «Холодный расчет» и другие премьеры недели

«После пробуждения» (оригинальное название — Time Is Up), 2021, Италия, мелодрама.

Режиссер: Элиза Аморузо. В ролях: Белла Торн, Бенджамин Масколо и др.

В российском прокате с 23 сентября.

«После пробуждения» — очередная романтическая история про красотку, запутавшуюся в отношениях с двумя парнями. Формально она сделана в Италии, но остается американской по сути, тем более что у исполнительницы главной роли имеется паспорт США. Банальность сюжетных поворотов помогут переварить виды Рима, который прекрасен даже в рамках унылой молодежной мелодрамы.

«Холодный расчет» (оригинальное название — The Card Counter), 2021, США, драма.

Режиссер: Пол Шредер. В ролях: Уиллем Дефо, Оскар Айзек и др.

В российском прокате с 23 сентября.

Пол Шредер — один самых уважаемых людей в Голливуде, чья репутация базируется прежде всего на сценариях: написанные им истории стали основой для лучших фильмов Мартина Скорсезе, его сюжеты также использовали Сидни Поллак и Брайан Де Пальма. При этом Шредер регулярно снимает сам, и вот тут стабильностью уже не пахнет.

Из-под его режиссерского пера мог выйти блестящий фильм (например, «Американский жиголо», прославивший Ричарда Гира), а мог случиться и ляп — одним из них стал недавний триллер «Умирающий свет», в котором Шредер снял своего друга Николаса Кейджа, чье появление на экране в последние годы практически гарантирует рандеву со второсортным продуктом.

«Холодный расчет», выход которого почти совпал с 75-летием Шредера, сложно отнести к ляпам — картина буквально пропитана основательностью, вполне уместной с учетом седин юбиляра.

В центре сюжета (написанного, разумеется, самим Шредером) — профессиональный игрок в покер Уильям Телл (Оскар Айзек), до появления за карточным столом успевший и в армии послужить, и в тюрьме посидеть. Главное, чему научила Телла жизнь, — держать эмоции под контролем. Именно это мужчина пытается втолковать молодому парню (Тай Шеридан), которого берет под свою опеку.

Тот, однако, одержим не подсчетом тузов и шестерок, а местью, тем более что объект мести насолил и его наставнику. Бушующие в молодом человеке страсти мешают Уильяму сосредоточиться на его главной цели — победе на крупном покерном турнире в Лас-Вегасе.

Если говорить о победах творческих, то «Холодный расчет», в чем-то перекликающийся с «Цветом денег» вышеупомянутого Скорсезе, на «Оскар», может, и не замахнется, но приятное послевкусие все же оставит. Оказывается, для достижения результата порой достаточно просто не позвать на съемки Николаса Кейджа.

«Разжимая кулаки», 2021, Россия, драма.

Режиссер: Кира Коваленко. В ролях: Милана Агузарова, Алик Караев и др.

В российском прокате с 23 сентября.

Драма «Разжимая кулаки» стала одной из многочисленных мини-побед отечественного кино на последнем Каннском фестивале: картине, повествующей о девушке, которая мечтает вырваться из маленького североосетинского городка, достался Гран-при конкурса авторского кино «Особый взгляд». Надо признать, вполне заслуженно.

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