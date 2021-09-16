В новом фильме Орландо Блум разрушает чужой брак, путешествуя во времени

15 сентября кинокомпания Lionsgate опубликовала трейлер нового фантастического фильма «Иголка в стоге времени» (Needle in a Timestack). В картине сыграли Орландо Блум и звезда мюзикла «Гамильтон» Лесли Одом-младший.

Сюжет развернется в недалеком будущем, где люди уже освоили путешествия во времени, и реальность стала таковой, что может измениться в любой день. Главный герой много лет живет душа в душу со своей женой, но тут вдруг появляется ее бывший муж, который искажает время так, чтобы пара рассталась. В ситуации, когда жизнь похожа на иллюзию, на что пойдет мужчина, чтобы отстоять или отпустить свою любовь?

Сценаристом и режиссером выступил лауреат «Оскара» Джон Ридли («Три короля», «12 лет рабства», «Бен-Гур»). В основу сюжета лег рассказ американского писателя-фантаста Роберта Силверберга. Картина была снята еще летом 2018-го, но затем ее редактировали как минимум год.

В Америке релиз фильма состоится 15 октября, про российский прокат пока нет информации.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.