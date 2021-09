В Голливуде снимут ремейк фильма «Телохранитель», прославившего Уитни Хьюстон

В 1992 году на экраны вышел мелодраматический триллер «Телохранитель», в котором блистали Кевин Костнер и Уитни Хьюстон. Прошло почти 30 лет, и вот студия Warner Bros решила снять ремейк этой картины.

Как сообщает издание Variety, уже нанят молодой талантливый драматург для написания нового сценария. Автор оригинала Лоуренс Кэздан выступит в качестве продюсера. Кто сыграет главные роли в новом фильме, пока не известно, но ранее на эти позиции выдвигались пары Крис Хемсворт и Тесса Томпсон, Ченнинг Татум и Карди Би.

больше по теме Принцесса Диана хотела сняться в продолжении фильма «Телохранитель» Об этом журналистам рассказал голливудский актер Кевин Костнер.

Напомним, оригинальный «Телохранитель» окупился в прокате более чем 16 раз. А еще в нем прозвучали песни Уитни Хьюстон I will always love you и I have nothing. Саундтрек к фильму вошел в список 50 самых продаваемых музыкальных альбомов двадцатого века и стал самым продаваемым саундтреком к кино в истории.

По сюжету профессиональный телохранитель нанимается на работу к известной звезде, чтобы защитить ее от маньяка-преследователя. Затем их начинают связывать романтические чувства, но мужчина отметает их, дабы сосредоточиться на своем задании.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.