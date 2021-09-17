Еда, косметичка и невесомость: Пересильд и Шипенко рассказали, как собираются снимать фильм в космосе

На МСК актеры отправятся уже 5 октября и честно признается, что им немного страшно.

5 октября с Байконура стартует «Союз МС-19», космический корабль доставит на МКС 66-ю российскую экспедицию, но на этот раз она будет не просто рабочей, а наполовину творческой. На борту, помимо командира Антона Шкаперова и бортинженера Олега Артемьева, съемочная группа: режиссер Клим Шипенко, оператор-постановщик Алексей Дудин и актрисы Юлия Пересильд и Алена Мордовина.

Космонавты отправляются на МКС на 174 дня, а актеры пробудут на орбите 12 дней, за это время они должны снять первый художественный фильм «Вызов».

Снимать кино про космос на Земле очень дорого

Сценарий держится в секрете, но известно, что это будет драма. Режиссер Клим Шипенко отметил, что старался создать картину, которая будет близка и понятна каждому.

«В основе фильма история простого человека — женщины, которая не соприкасалась с космической сферой, ей предлагают полететь на станцию МКС и спасти жизнь космонавтов. Наша героиня — врач», — делится режиссер.

Вдаваться в подробности режиссер не стал, известно только, что съемки в космосе — это вторая часть фильма. А первую — жизнь врача и подготовка к полету, будет снята на Земле.

Режиссер подчеркивает, что сейчас на фильмы про космос большой спрос, но снять их в условиях декораций не только сложно, но и неприлично дорого.

«Нет реалистичности. Космонавт не может полететь по земной декорации, воспроизвести эффект невесомости. На это уходит неимоверное количество денег и сил», — делится режиссер на пресс-конференции ТАСС.

Космонавты рады таким гостям и экипаж, который сейчас на орбите, в спешном порядке приводит свой космический дом в порядок. Чтобы никакие личные вещи не мешали съемке, тем более, на нее есть всего 12 дней. Актерам придется работать с утра до ночи.

На все руки мастер

За счет того, что экипаж летит урезанным составом, каждому придется выполнять не только свою работу, но и заменять недостающих коллег. Такая же задача стоит перед актерами. Каждый из них будет на все руки мастер. Актрисам разрешили взять с собой немного косметики, чтобы они могли накраситься в кадре. Делать макияж придется самостоятельно и очень ограниченным набором средств.

«Я долго выбирала, что взять. Пришла в магазин, пытаюсь объяснить, что мне нужно, но консультант не понимает, а я не могу объяснить. Говорю: понимаете, я собираю косметичку в космос. После этого от меня просто отошли», — смеется Юлия Пересильд.

Если у Пересильд сложности с косметикой, то у Шипенко другие — режиссер страдает от своего внушительного роста в 190 сантиметров. Ему пришлось нелегко во время тренировок.

«Для меня самыми сложным были тренировки в корабле. Людям моего роста тесновато сидеть, а сидеть приходилось по 4, а то и 7-8 часов. Это физически самое сложно из того, чего что я прошел. Но кресло обещают увеличить, чтобы люди моего роста и выше могли себя хорошо чувствовать и летать с комфортом», — пошутил режиссер.

Для актрисы Алены Мордовиной — самыми страшными стали не тренировки, а пробы у Клима Шипенко.

«Здоровье, центрифуги и барокамеры – это от меня не зависело. А остальное — это моя профессия и времени на подготовку было мало», — говорит актриса.

А вот оператору Алексею Дудину пришлось нелегко на тренировках. Он, что называется, запрыгнул в последний вагон. Его предшественник сошел с дистанции в последний момент и оператору приходилось проходить все космические испытания в экстренном порядке.

«Если у предыдущих кандидатов все испытания были разнесены почти на месяц, то у меня по два в день было иногда», — говорит оператор.

Кстати, в космосе ему придется работать с новым оборудованием. Чтобы камера не плыла в невесомости — были придуманы специальные крепления.

Еда из космического ресторана

Членам съемочной группы уже рассказали, где они будут спать и чем питаться. Меню обещают разнообразное, как в ресторане.

«Мы даже попробовали некоторые блюда, они вполне вкусные. Так что голоданий не будет. У нас там земные ложки, мы ими обучились пользоваться. Каюты, спальные мешки. Все должно быть в плане комфорта обеспечено. Все блюда, которые на Земле, те же и в космосе. Меню в космосе в разы больше, чем в любом ресторане. Мы то на 12 дней, а космонавтам там полгода работать, они не должны устать от этого рациона», — отметил Клим Шипенко.

Вся еда в консервах, так что актерам придется стараться, чтобы космические продукты не разлетались по МКС.

Это далеко не единственные страхи актеров, невесомость не каждому далась легко.

«Первые две секунды было страшно, а потом невесомость – это безграничные возможности. Я все-таки романтичная девочка, почему люди не летают как птицы?» — задается вопросом Юлия Пересильд.

На Земле у каждого остаются семьи и это еще один аргумент, который добавляет тревоги. Родные волнуются, члены экипажа тоже, но уже бояться поздно.

«Остался Байконур и бояться поздно. Мы уже давно в ЦПК (Центр подготовки космонавтов — прим. ред.), вспоминаем все, чему нас научили. Будет чрезвычайно тяжело, мы это понимаем. Я ничего не боюсь. Хочу чтобы зрители придержали свои негативные эмоции и не обсуждали то, чего еще нет. Полюбите нас», — говорит Юлия Пересильд.

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