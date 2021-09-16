Клим Шипенко о питании на МКС: «Меню в космосе в разы больше, чем в любом ресторане»

Кино в космосе все же будут снимать, и до отправки актеров на МКС остается совсем немного времени. 5 октября 2021 года транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-19» с экипажем 66-ой российской экспедицией отправится на МКС.

В составе группы будут: Герой России, командир МКС-66, командир ТПК «Союз МС-19» Антон Шкаплеров и Герой России, командир ТПК, бортинженер МКС Олег Артемьев. А еще съемочная группа: кинорежиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, оператор-постановщик Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.

Первые летят работать, вторые — снимать кино про космос.

больше по теме Как Юлия Пересильд готовится к реальному полету в космос для съемок фильма Телезрителей ждет реалити-шоу, в котором расскажут о подготовке Юлии Пересильд к съемкам в космическом блокбастере «Вызов».

Корабль стартует с космодрома Байконур. Космонавты проведут на орбите 174 дня, а вот съемочная группа должна справиться со своими задачами за 12 суток.

Первым слово взял Антон Шкаплеров, он отметил, что впервые полетят два непрофессиональных космонавта, так что у командира обязанностей прибавится. Корабль летит по быстрой схеме, через два витка корабль состыкуется со станцией.

«Самая главная задачу в Юлии и Клима — это съемки фильма. Срок очень маленький, всего 12 дней. Думаю, он будут заниматься только съемками фильма», — полагает Антон Шкаперов.

Кстати, одним из индикаторов невесомости будет Чебурашка. Он поможет понять, что экипаж находится на орбите.

Членам съемочной группы заранее рассказали, где они будут спать и чем питаться.

«Мы даже попробовали некоторые блюда, они вполне вкусные. Так что голоданий не будет. У нас там земные ложки, мы ими обучились пользоваться. Каюты, спальные мешки. Все должно быть в плане комфорта обеспечено. Все блюда, которые на Земле, те же и в космосе. Меню в космосе в разы больше, чем в любом ресторане. Мы-то на 12 дней, а космонавтам там полгода работать, они не должны устать от этого рациона», — отметил Клим Шипенко.

Еда сублимированная, то есть будут давать в консервах. Так что есть опасность, что продукты могут разлетаться в невесомости. Это вызывает определенные сложности у актеров.

Это не единственные опасения актеров. Юлия Пересильд отметила, что есть и другие страхи, но уже бояться поздно.

«Остался Байконур и бояться поздно. Мы уже давно в ЦПК, вспоминаем все, чему нас научили. Будет чрезвычайно тяжело, мы это понимаем. Я ничего не боюсь. Хочу, чтобы зрители придержали свои негативные эмоции и не обсуждали то, чего еще нет. Полюбите нас», — говорит Пересильд.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем Youtube-канале