«Кто ты, если не скажешь «да»?»: Стюарт согласилась на роль Дианы «очень безответственно»

Актриса призналась, что приняла предложение о новой роли, даже не прочтя сценарий.

Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт сыграла принцессу Диану в новом фильме «Спенсер», недавно показанном не Венецианском кинофестивале. В новом интервью 31-летняя актриса призналась, что согласилась на эту роль «очень безответственно». Она даже не прочитала сценарий, прежде чем сказать «да».

Она рассказала, что режиссер Пабло Ларраин позвонил ей, поведал, что хочет создать «странную поэму» о Диане, и спросил, согласится ли актриса, не читая сценарий.

«Как-то не задумываясь, очень безответственно, я сказала: «Да, безусловно», — цитирует Стюарт издание IndieWire.

По словам звезды, обычно она берет роль только когда полностью уверена, что потянет ее, а в случает с фильмом «Спенсер» у нее этой уверенности не было. Кристен призналась, что вполне могла все «запороть».

«Перед тем, как я собиралась ответить да или нет, я подумала: «Кто ты, если не скажешь «да»?» — вспомнила актриса.

Напомним, фильм «Спенсер» рассказывает о трех наполненных событиями днях 1991 года, когда принцесса Диана приняла решение развестись с принцем Чарльзом. Стюарт призналась, что понимала: она не сможет идеально сыграть эту роль — и лишь надеялась показать свою лучшую версию героини. По мнению актрисы, главная сила принцессы заключалась в ее материнских качествах: она не очень хорошо защищала себя, но отважно билась за защиту детей. Такой Кристен хотела показать свою Диану.

В российский прокат фильм выйдет 4 ноября под названием «Спенсер: Тайна принцессы Дианы».

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