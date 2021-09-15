Сиквел комедии «Близнецы» 1988 года со Шварценеггером и Де Вито снимут в 2022 году

Стареющим актерам нашли третьего «брата», и теперь это будет фильм о тройняшках.

Как уже сообщала Teleprogramma.pro Арнольд Шварценеггер и Дэнни Де Вито не забыли об идее снять продолжение культовой комедии «Близнецы» 1988 года, хотя оба уже постарели.

Более десяти лет западные киношники разрабатывали сценарий для сиквела. Предполагалось, что он будет называться «Тройняшки», и в нем появится третий непохожий брат, которого сыграет Эдди Мерфи.

Но на днях в прессе появилась информация о том, что подготовка фильма идет с полной серьезностью. Режиссер оригинала Айван Райтман начнет съемки в Бостоне уже в январе 2022 года.

Как сообщает издание Deadline, от участия Эдди Мерфи пришлось отказаться и его заменили на другого темнокожего комика — звезду шоу Saturday Night Live, 52-летнего Трейси Моргана. Именно он окажется найденным много лет спустя третьим братом персонажей 74-летнего Шварценеггера и 76-летнего Де Вито. Уже готовый сценарий картины был переписан под нового участника.

Режиссер рассказал, что это будет фильм о семье и о том, как важно ладить друг с другом, несмотря на то, что мы все такие разные. Гигантских затрат на съемки не планируется, проект опирается на яркую актерскую химию между Морганом, Шварценеггером и Де Вито.

С этими тремя уже снят проморолик, который постановщик будет использовать на кинорынке, чтобы найти средства на создание и продвижение сиквела.

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