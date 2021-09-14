Боевик со Шварценеггером «Стиратель» пересняли с новым актером

В 1996 году вышел боевик «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. «Железный Арни» сыграл госслужащего, который защищает важных свидетелей. Спасая женщину от покушения, он раскрыл правительственный заговор с целью продажи передового оружия русской мафии.

Прошло более 20 лет, и студия Warner Bros решила переснять этот боевик. Постаревшего Шварценеггера оставили на пенсии, главную роль в перезапуске сыграет 31-летний британский актер Доминик Шервуд, звезда фильма «Академия вампиров» и сериала «Сумеречные охотники».

Как сообщает издание Deadline, фильма «Стиратель: Возрождение» (Eraser: Reborn) тайно был снят минувшим летом. Проектом заведуют режиссер и продюсер ужастика «Глубокое синее море 3». Новый герой так же занимается тем, что «стирает» жизни людей, дабы защитить их от покушения. Ожидается, что картина выйдет весной 2022 года.

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