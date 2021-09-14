«Не волнуйся, солнышко»: Оливия Уайлд сняла триллер про семейную жизнь

Звезда сериалов «Одинокие сердца» и «Доктор Хаус», 37-летняя Оливия Уайлд осваивает режиссерскую карьеру. В 2022 году у нее выйдет второй полнометражный фильм «Не волнуйся, солнышко» (Don’t worry darling). 13 сентября актриса опубликовала в Twitter короткий тизер новой картины.
In theaters only. 9.23.22 pic.twitter.com/S2wiqcmL9m
— olivia wilde (@oliviawilde) September 13, 2021
Фильм представляет собой психологический триллер. Действие развернется в 1950-х годах. Страдающая в своей семейной жизни домохозяйка узнает, что ее муж хранит мрачную тайну. Вероятно, она будет связана с убийствами.
Уайлд собрала в картине звезд, которые в последние годы блеснули в супергеройских фильмах — Флоренс Пью, Криса Пайна, Джемму Чан, — а также своего нынешнего бойфренда Гарри Стайлза (уж не на этом ли проекте они стали встречаться?).
Тизер сообщает, что релиз фильма состоится в американских кинотеатрах 23 сентября 2022 года. Дата российской премьеры пока неизвестна.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.