«Не волнуйся, солнышко»: Оливия Уайлд сняла триллер про семейную жизнь

В фильме также появятся Флоренс Пью, Крис Пайн и Гарри Стайлз.

Звезда сериалов «Одинокие сердца» и «Доктор Хаус», 37-летняя Оливия Уайлд осваивает режиссерскую карьеру. В 2022 году у нее выйдет второй полнометражный фильм «Не волнуйся, солнышко» (Don’t worry darling). 13 сентября актриса опубликовала в Twitter короткий тизер новой картины.

Фильм представляет собой психологический триллер. Действие развернется в 1950-х годах. Страдающая в своей семейной жизни домохозяйка узнает, что ее муж хранит мрачную тайну. Вероятно, она будет связана с убийствами.

Уайлд собрала в картине звезд, которые в последние годы блеснули в супергеройских фильмах — Флоренс Пью, Криса Пайна, Джемму Чан, — а также своего нынешнего бойфренда Гарри Стайлза (уж не на этом ли проекте они стали встречаться?).

Тизер сообщает, что релиз фильма состоится в американских кинотеатрах 23 сентября 2022 года. Дата российской премьеры пока неизвестна.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.