Фантастический блокбастер «Дюна» и другие премьеры недели

«Дюна» (оригинальное название — Dune), 2021, США, фантастика.

Режиссер: Дени Вильнев. В ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон и др.

В российском прокате с 16 сентября.

Если вы поверили шутникам, заявившим, что «Дюна» рассказывает о российской поп-группе, спешим разочаровать: здесь нет страны «Лимонии», зато есть планета Арракис, она же Дюна, на которой живет молодой аристократ Пол Атрейдес. Семья юноши получает контроль над планетой, где добывают ценнейшее вещество спайс, но на Арракисе происходит переворот, и Пол оказывается в положении изгнанника.

Положенный в основу фильма роман Фрэнка Херберта был написан в середине 60-х, стал культовым (в частности, под его влиянием были созданы «Звездные войны»), но вот с киноэкранизациями дело не заладилось. Для первой из них в начале 80-х был рекрутирован ультрамодный в те годы Дэвид Линч — его буквально рвали на части и предлагали, в частности, снимать очередную часть «Звездных войн».

Линч выбрал «Дюну» и провалился: фильму не помогли ни дорогие спецэффекты, ни харизма Кайла Маклахлена (для будущего агента Купера образ Пола Атрейдеса стал кинодебютом), ни приглашение Стинга на одну из ролей. Возможно, уже тогда публике показалось, что еще одна сага о космических баталиях на экране не нужна. Нужна ли она сейчас, когда «Звездные войны» ушли на покой?

Пока новая «Дюна» повторяет путь предшественницы: вновь модный режиссер (автор «Пленниц» Дени Вильнев), вновь яркий молодой актер (звезда драмы «Зови меня моим именем» Тимоти Шаламе), вновь гигантские бюджет и амбиции. Но почти за два с половиной часа авторам удалось пересказать лишь половину книги Херберта (вторую явно приберегли для сиквела) — не факт, что капризного современного зрителя удастся подсадить на столь неторопливое чтиво.

«Крик. Кровавое посвящение» (оригинальное название — Initiation), 2020, США, ужасы.

Режиссер: Джон Берардо. В ролях: Изабелла Гомес, Линдсей Лаванши и др.

В российском прокате с 16 сентября.

Авторы ужастика «Крик. Кровавое посвящение» не собирались примазываться к знаменитой саге об убийце в маске, но наши прокатчики взяли инициативу на себя. Мол, раз в фильме «Посвящение» речь идет о маньяке, терроризирующем университетские кампусы, его вполне можно назвать «Криком». Когда зрители поймут, что их обманули, они тоже закричат, но скорее не от страха, а от возмущения.

«Узники страны призраков» (оригинальное название — Prisoners of the Ghostland), 2021, США, боевик.

Режиссер: Сион Соно. В ролях: Николас Кейдж, София Бутелла и др.

В российском прокате с 16 сентября.

Николас Кейдж предпринимает очередную попытку вернуться на олимп с помощью мистического боевика «Узники страны призраков», где его персонажа без ложной скромности окрестили Хироу (то есть герой). Хироу отправляется на спасение плененной темными силами девушки, которую играет София Бутелла, чью карьеру в 2017-м загубило участие в пролетевшей мимо кассы «Мумии». Николасу и Софии явно есть что обсудить.

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