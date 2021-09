Вперед, ковбой: Николас Кейдж впервые за свою карьеру снимется в вестерне

Фильмография Николаса Кейджа велика и обширна, да только нет в ней ни одного вестерна. К 57 годам актер решил исправить этот недочет и присоединился к производство картины «Старый путь» (The old way).

Звезда боевиков сыграет бывшего вольного стрелка, который отошел от дел, завел семью и открыл магазинчик в своем городке. Однако мирная жизнь героя рушится, когда бандиты хладнокровно убивают его жену. Желая мести, мужчина достает с полки пистолет, седлает коня… И берет с собой 12-летнюю дочь, которую теперь не с кем оставить.

Картину снимет тот же режиссер, что и «Акты насилия» 2018 года. Съемки пройдут в штате Монтана почти одновременно с другим фильмом Кейджа — «Перекресток мясника» (Butcher’s Crossing).

«После 43 лет работы в кино меня только сейчас приглашают в важный и легендарный жанр вестерна в проектах «Старый путь» и «Перекресток мясника», — цитирует Кейджа издание Deadline. — Я родился и вырос на Западе, поэтому это хорошее событие, которому давно пора случиться. Я взволнован и воодушевлен своими сложными персонажами. Найти новую почву для актерской игры в 57 лет действительно вдохновляет».

Напомним, в 2021 году с актером должны выйти такие фильмы, как «Невыносимая тяжесть огромного таланта» и «Узники страны призраков».

Смотрите также: