Исполнитель роли Шан-Чи признался, что учился стриптизу ради съемок в Marvel

Новый фильм Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» победно шествует по кинотеатрам. Главную роль в нем сыграл канадец китайского происхождения Симу Лю. Молодому артисту пришлось исполнить немало трюков, чтобы стать новой звездой кинокомиксов, но специально для съемок в этом фильме он разучил еще один специфический навык.

8 сентября актер стал участником шоу Celebrity Game Face на американском канале E! Там он задал другим гостям передачи загадку: чему он отдельно научился для того, чтобы сыграть Шан-Чи?

«Как некоторые из вас могут знать, а могут и не знать, я недавно снимался в небольшом фильме Marvel, — сказал Лю. — Чтобы подготовиться к этой роли, чтобы стать супергероем Marvel, мне пришлось потренироваться в кое-каком изящном искусстве».

В качестве вариантов ответа были предложены: каскадерское вождение автомобиля, паркур и стриптиз. Ну а правильным оказался последний.

«В нашем фильме был паркур, но на самом деле я уже давно занимался им в свободное время. Поэтому — стриптиз!» — подытожил актер.

Интересно, сколько уроков художественного раздевания взял Симу Лю и сколько за них заплатил, потому что в итоговой версии фильма есть только одна короткая сцена с его голым торсом, в которой акцентируется внимание на атлетичной фигуре героя.

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