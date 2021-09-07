«Мы — это ты»: звезда «Хеллоуина» вспомнила, как съемочная группа устроила ей акцию поддержки

62-летнюю американскую актрису Джейми Ли Кертис, которая снимается в кино с 1977 года, спросили какова была наивысшая точка в ее карьере. Оказалось, что своего пика артистка достигла относительно недавно — когда снималась в хорроре «Хеллоуин» 2018 года.

Напомним, что значительная часть карьеры актрисы связана именно с этой франшизой ужасов. Она снялась в семи из одиннадцати фильмов «Хеллоуин», где ее героиня Лори Строуд в разные годы жизни спасается от маньяка Майкла Майерса. И вот во время создания фильма 2018 года произошло событие, которое заставило Джейми поверить, что ее роль действительно стала культовой.

«Последней сценой фильма, которую мне пришлось снимать, был момент, когда Лори Строуд сидит в одиночестве в пикапе и смотрит, как Майкла Майерса увозят в тюрьму особого режима, где он проведет остаток своей жизни. Она видит, как этого человека, который причинял боль на протяжении 40 лет, забирают. И в этой сцене я была только одна в грузовике, — вспомнила актриса. — Когда мы приступили к съемке, там был всего лишь мой грузовик, а вокруг 14 камер, краны, прожекторы и команда. В трейлере я готовилась к сцене, которая должна была быть эмоциональной, катарсической. Она была описана как момент, когда Лори как бы переживает 40 лет, прошедших с того момента, как этот ужас произошел впервые».

Здесь нужно отметить, что на съемках Кертис всегда просит команду носить бейджики с именами, так как ей сложно запомнить, кого как зовут в большом коллективе. В тот вечер, хоть это и был последний день съемок, вся бригада так же нацепила именные бирки.

«Когда я подошла к съемочной площадке, вся команда стояла в молчаливой солидарности, заложив руки за спину. И у всех были бейджики с именами. А на них написано: «Мы — Лори Строуд». Они сказали: «Мы с тобой в этот момент, Джейми. И мы знаем, что ничем не можем тебе помочь, поскольку ты создаешь этот момент в одиночку. Мы верим в тебя, потому что мы — это ты». Должна сказать, вот это и может быть апогеем моей карьеры», — поделилась звезда в интервью The Hollywood Reporter.

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Напомним, что 21 октября в кинотеатрах выйдет хоррор «Хеллоуин убивает» — продолжение фильма 2018 года. В нем Джейми Ли Кертис снова сыграла роль Лори Строуд.

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