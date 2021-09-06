«Дюну» Дени Вильнева показали на Венецианском кинофестивале

На Венецианском кинофестивале состоялась премьера фантастического фильма «Дюна» режиссера Дени Вильнева. Картину представили зрителям 3 сентября в программе внеконкурсных показов, и достать билеты на это событие было невероятно трудно — настолько поклонники кино ждали эту ленту. Напомним, она является современной экранизацией культового фантастического романа американского писателя Фрэнка Герберта.

«В книге меня поразил тот путь, который проделывает герой в поисках своей идентичности, как он старается погрузиться в чужую культуру, пытается справиться с грузом ответственности, который ложиться на его плечи, — цитирует Дени Вильнева ТАСС. — Книга очень богата деталями, в этом ее сила, но мне необходимо было выбрать из этого то, что стоит показать в картине, и сделать так, чтобы зритель, который не знаком с романом, смог понять фильм».

Добавим, что фильм повествует о молодом галактическом аристократе, семье которого во владение была передана планета, где добывается очень ценный ресурс. Молодой человек вскоре должен стать правителем этого сурового пустынного мира, однако судьба лишает его трона и отправляет в большое путешествие в поисках понимания души планеты и самого себя.

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В картине снялись такие голливудские звезды, как Тимоти Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста, Джейсон Момоа и Хавьер Бардем. В российский прокат новая «Дюна» выйдет 16 сентября, на месяц раньше, чем в Америке.

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