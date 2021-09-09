Ужастик «Дом на другой стороне» и прочие премьеры недели

«Дом на другой стороне» (оригинальное название — The Night House), 2020, США, ужасы.

Режиссер: Дэвид Брукнер. В ролях: Ребекка Холл, Сара Голдберг и др.

В российском прокате с 9 сентября.

Женщина, от которой ушел муж, вряд ли способна сохранять спокойствие и оптимизм, а уж если муж не просто ушел, а покончил с собой, то о положительных эмоциях вообще можно забыть. Героиня Ребекки Холл оказалась именно в такой ситуации — ее супруг в один прекрасный день сел в лодку и пальнул себе в лоб из револьвера. Правда, оставил жене ободряющую записку — мол, не волнуйся, теперь ты в безопасности.

Но как тут не волноваться, когда помимо нормальной в подобной ситуации депрессии вдову начинает терзать какая-то паранормальная чушь (призраки, видения), к которой примешиваются подозрения в адрес покойного супруга, ведь в его телефоне женщина находит фотографии других девушек. Тревожат бедняжку и воспоминания о клинической смерти, которую она пережила много лет назад после автокатастрофы, — правда, в те четыре минуты, что жизнь отсутствовала в ее теле, она, как сама считает, не видела ничего. Именно это слово — «ничего» — и становится ключевым для дальнейшего развития сюжета.

Фильмы о сильных женщинах, сражающихся с разнообразными напастями после самоубийства супруга, похоже, становятся в Голливуде трендом. «Дом на другой стороне» встает в один ряд с прошлогодним хитом «Человек-невидимка», в котором солировала Элизабет Мосс, и недавним триллером «В западне», где в центре внимания оказалась Меган Фокс. Да, ужасы — не самый серьезный на свете жанр, но если есть желание расслабиться и посмотреть что-то про демонов и чертей, что в этом плохого? Правильно — ничего!

«Отчаянные аферистки» (оригинальное название — Queenpins), 2021, США, комедия.

Режиссер: Арон Годет, Гита Пуллапилли. В ролях: Кристен Белл, Винс Вон и др.

В российском прокате с 2 сентября.

Подделка подарочного купона, дающего покупателю крохотную, но все же такую приятную скидку, — преступление явно не из числа особо тяжких. Но в криминальной комедии «Отчаянные аферистки» речь пойдет о дамочках, поставивших дело на конвейер и напечатавших фальшивок на $40 миллионов — от такой скидки не отказались бы даже Пабло Эскобар и Аль Капоне.

«Петровы в гриппе», 2021, Россия, драма.

Режиссер: Кирилл Серебренников. В ролях: Семен Серзин, Чулпан Хаматова и др.

В российском прокате с 9 сентября.

Получившие в июле в Каннах приз за операторскую работу «Петровы в гриппе» повествуют о членах простого екатеринбургского семейства, которое перед Новым годом сильно гриппует и в своем помутненном сознании видит всякую ересь. Понять, что в фильме Кирилла Серебренникова реально, а что — нет, довольно сложно, но, с другой стороны, в матушке России чего только не бывает! Особенно накануне Нового года.

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