Луна врезалась в Землю в тизере нового фильма от создателя «Годзиллы» и «Послезавтра»

2 сентября кинокомпания Lionsgate выложила в Сеть тизер предстоящего фильма «Падение Луны» (Moonfall). Ролик в полторы минуты показывает кадры планетарной катастрофы, когда Луна сошла со своей орбиты и пошла на столкновение с Землей. Киношники пофантазировали о том, каким мог бы быть такой вариант апокалипсиса. По тизеру видно, что из-за действия гравитации хаос на Земле начнется задолго до того, как ее спутник врежется в планету.

Зрелищную картину снял режиссер Роланд Эммерих ранее подаривший зрителям фантастические фильмы «Луна-44» (1990), «Звездные врата» (1994), «День независимости» (1996), «Годзилла» (1998), «Послезавтра» (2004) и «2012» (2009). В этот раз знаменитый постановщик пошел дальше в демонстрации разрушений и превзошел сам себя.

В фильме сыграли Хэлли Берри, Патрик Уилсон, Стэнли Туччи, Дональд Сазерленд и Майкл Пенья. Тизер сообщает, что релиз картины состоится 4 февраля 2022 года и будет ориентирован на формат IMAX. Дата выхода «Падения Луны» в России пока не известна.

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