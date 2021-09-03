У фильма «Расплата» с Беном Аффлеком появится сиквел

В 2016 году вышел боевик «Расплата» с Беном Аффлеком в главной роли. Практически сразу после релиза пошли разговоры о съемках сиквела, но к реальным действиях киношники так и не приступили. Прошло пять лет, и только сейчас режиссер Гэвин О’Коннор сообщил о том, что вторая часть уже в работе.

Интересный момент: чтобы запустить сиквел «Расплаты», постановщику пришлось отказаться от продолжения «Вне игры» — другого фильма с Аффлеком, вышедшего в 2020 году.

Об этом О’Коннор рассказал в новом интервью, добавив, что за второй «Расплатой» последует и третья. Сиквел будет посвящен брату главного героя, которого играет Джон Бернтал, а триквел — им обоим.

«Так что во втором фильме у Бернтала будет больше экранного времени. А потом будет третий фильм, я называю его «Человек дождя на стероидах». Третий фильм будет о двух братьях, этой странной парочке. Это будет картина о братюнях», — цитирует режиссера портал CinemaBlend.

Напомним, в боевике «Расплата» Аффлек сыграл бухгалтера, считающего деньги мафии. Его герой с детства страдает от психического расстройства, благодаря которому он больше понимает цифры, нежели людей. Однако считать криминальные деньги — далеко не безопасная работа. Поэтому этот экономист в любом момент готов взяться за оружие и хорошенько пострелять.

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