Сигурни Уивер сыграет богатую вдову в новом фильме от сценариста «Таксиста»

71-летняя Сигурни Уивер снимется в новом фильме, и, похоже, это будет не фантастика. Вместе с 47-летним Джоэлом Эдгертоном («Великий Гэтсби», «Черная месса», «Красный воробей») она заявлена на главные роли в картине «Господин Садовник» (Master Gardener).

По сюжету, который опубликовало издание Deadline, очень дотошный садовник ухаживает за поместьем богатой вдовы и старается угодить ей во всем. Но однажды женщина просит главного героя позаботиться о ее своенравной и проблемной племяннице, и тут выясняется, что у садовых дел мастера есть темное прошлое. Ожидается, что в картине будет предостаточно интриги и характерных ролей.

Сценаристом и режиссером фильма выступит Пол Шредер, снявший такие картины как «Умирающий свет», «Человек человеку волк» и «Дневник пастыря», также он является автором культовой ленты «Таксист» 1976 года с Робертом де Ниро. Съемки планируется начать в первые месяцы 2022 года.

Кстати, 2 сентября на Венецианском кинофестивале должна состояться премьера другого фильма Шредера — «Холодный расчет». В российских кинотеатрах он выйдет 23-го числа.

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