Джеймс Макэвой снялся в фильме, не зная сценария и своих слов

15 сентября на американском видеосервисе Peacock выйдет фильм «Мой сын» (My son) с Джеймсом Макэвоем в главное роли. Картина вполне может стать настоящим событием в мире кино, так как в ней был проведен смелый эксперимент. Все актеры, кроме главного исполнителя, знали сценарий и имели заготовленные диалоги, а вот Макэвой был как чистый лист: ни сюжета, ни заготовленных слов у него в голове не было — артист импровизировал от и до. Все отснятые реакции и реплики Джеймса — это то, что он на ходу выдал на съемочной площадке.

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Фильм является англоязычным ремейком одноименной французской драмы 2017 года, причем снял его тот же режиссер, Кристиан Карион. По сюжету, мужчина возвращается к своей бывшей жене, сообщившей ему о трагедии: из школьного лагеря неожиданно пропал их 7-летний сын. Позже выясняется, что мальчика похитили, и взволнованный отец начинает собственное расследование.

Добавим, съемки прошли в Шотландии в конце 2020 года. Партнершей Макэвоя выступила английская актриса Клэр Фой, сыгравшая молодую королеву Елизавету II в сериале «Корона».

1 сентября Peacock выпустил трейлер картины.

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