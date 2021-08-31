Сталлоне и Стейтем снимутся в новых «Неудержимых» с Меган Фокс и 50 Cent

«Неудержимые» возвращаются! В октябре кинокомпания Lionsgate запустит съемки еще одной части франшизы. И, как и предыдущие фильмы, она будет раздуваться от звезд. Конечно же, основную часть составят актеры боевиков — Джейсон Стейтем, Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр собираются повторить свои роли. Но и «новички» далеко не посредственности: рэпер 50 Cent, сексапильная Меган Фокс и тайский знаток восточных единоборств Тони Джаа.

О таком актерском составе сообщило издание The Hollywood Reporter. Режиссером на этом раз выступит мастер каскадерских трюков Скотт Во, снявший «Жажду скорости» 2014 года.

Ожидается, что основное экранное время будет отдано Стейтему, а Фокс станет главным женским персонажем фильма. Создатели картины обещают, что она станет более масштабной и приключенческой, чем предыдущие части, а новые лица добавят франшизе свежести и веселья.

Напомним, первый, второй и третий фильмы «Неудержимые» вышли в 2010, 2012 и 2014 годах. Последний, по мнению критиков, получился довольно слабым. Очевидно, студия сделала передышку в несколько лет, расставила приоритеты и снова готова «выстрелить» заряженным тестостероном боевиком.

Смотрите также: