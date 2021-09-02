Спортивная драма «Боец без правил» и другие премьеры недели

«Боец без правил» (оригинальное название — Notorious Nick), 2021, США, драма.

«Боец без правил» стремителен, агрессивен и незатейлив, как стандартная боксерская «двоечка», вот только в случае с главным героем разговоры о «двоечке» не слишком уместны. Дело в том, что в наиболее типичной для бокса комбинации используются удары с обеих рук, а у Ника Ньюэлла — только одна.

Как же такого парня занесло в смешанные единоборства? Этот вопрос Ньюэлл слышит на протяжении всего фильма и отвечает на него не словом, а делом, укладывая одного противника за другим. Юноша, с детства грезивший борьбой и терпеливо сносивший жестокие шутки сверстников, в итоге докажет всё и всем, в том числе и тем, кто полагает, что допуск однорукого бойца к схваткам с полноценными соперниками — не более чем сомнительный пиар-ход.

Мы часто и с удовольствием ругаем заокеанское кино за стремление запихнуть в каждый фильм весь политкорректный набор — геи, лесбиянки, негры, азиаты и, разумеется, инвалиды. «Боец без правил» приехал к нам словно из другой, не успевшей вляпаться в толерантную грязь Америки: здесь нет ни представителей секс-меньшинств, ни толпы чернокожих, а единственный инвалид стал таковым отнюдь не по воле сценариста — Ник Ньюэлл, будучи человеком абсолютно реальным, действительно родился без руки.

Более того, в фильме нет даже обязательной для всех картин а-ля «Рокки» любовной линии — да, у Ника есть личная жизнь, в данном случае речь-то идет не о ней. В конце концов, если в единоборствах можно стать чемпионом без руки, разве не может спортивная драма отправить зрителей в нокаут без лишних соплей?

Режиссер: Аарон Леон. В ролях: Коди Кристиан, Кевин Поллак и др.

В российском прокате с 2 сентября.

«После. Глава 3» (оригинальное название — After We Fell), 2021, США, мелодрама.

Мелодрама «После. Глава 3» — очередная часть подростковой саги о страстной любви смазливой американской студентки и пухлогубого британского хулигана. Каждую из двух предыдущих критики разнесли в пух и прах, а вот зрители поддержали длинным долларом (почти $120 миллионов в прокате). Поэтому на третьей главе эта история не закончится: впереди два сиквела и приквел.

Режиссер: Кастиль Лэндон. В ролях: Хиро Файнс Тиффин, Джозефин Лэнгфорд и др.

В российском прокате с 2 сентября.

«В западне» (оригинальное название — Till Death), 2021, США, триллер.

Известная фраза «Пока смерть не разлучит нас» вдохновила героя триллера «В западне» на довольно своеобразный поступок — мужчина лег рядом со спящей женой и пустил себе пулю в лоб. Понять бедолагу можно, ведь супруга изменяла ему с его же подчиненным. Правда, предварительно самоубийца приковал себя к супруге наручниками: мол, на самом деле смерть — не повод для разлуки. Вдове в исполнении Меган Фокс придется хорошенько попотеть, чтобы наконец «оформить развод».

Режиссер: С.К. Дэйл. В ролях: Меган Фокс, Оуэн

Мэкен и др.

В российском прокате с 2 сентября.

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