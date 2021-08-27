У боевика «Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон появится сиквел

Студия Netflix снимет сиквел боевика «Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон в главной роли. Этот кинокомикс вышел летом 2020 года и сразу стал одним из самых популярных проектов на стриминговом сервисе. Правда, съемки второй части до сих пор не запустили. На днях стало известно, что для продолжения только недавно был найден режиссер.

Как сообщает издание Variety, предыдущая постановщица отказалась снимать сиквел, так как занята другими проектами и уступила кресло свое коллеге, которая готова привнести в картину новое видение. Вместе с Терон к своим ролям вернутся и другие актеры первой части. Так что состав бессмертных воинов снова воскреснет.

Напомним, основанный на одноименном комиксе боевик «Бессмертная гвардия» рассказывает о группе неумирающих солдат, которые уже не одно столетие сражаются на Земле, накапливая боевой опыт. Современные ученые, узнав об этих загадочных воинах, пытаются раскрыть секрет их сверхчеловеческой регенерации. А герои тем временем обнаруживают, что их исцеление вдруг перестало работать.

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