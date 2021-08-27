Обошел Прилучного и Борисова: сын Нагиева вошел в тройку лучших актеров до 35 лет

Сын Дмитрия Нагиева — Кирилл — вошел в тройку лучших российских актеров до 35 лет. Для попадания в рейтинг представителям звездной профессии нужно было соответствовать нескольким параметрам. В первую очередь это количество проектов и степень участия в рекламной кампании фильмов.

Кирилл Нагиев выбился в лидеры благодаря ролям в сериале «Чума», «Нагиев на карантине», «Стендап под прикрытием». Кроме того, он снимается с папой в рекламе оператора сотовой связи и довольно часто упоминается в СМИ.

Первое место в рейтинге занял Александр Петров, а второе Милош Бикович. «Мажор» Павел Прилучный стал четвертым, а Юра Борисов — пятым. Исследование провело издание «Бюллетень кинопрокатчика».

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