Трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» побил мировой рекорд по просмотрам

23 декабря студия Marvel опубликовала долгожданный трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» — третьей части сольных приключений супергероя в общей киновселенной. Фанаты так сильно ждали этот ролик, что он побил рекорд трейлеров в YouTube и соцсетях.

Как передает издание Deadline, за первые сутки видео с Паучком посмотрели 355,5 миллиона раз. Это больше, чем у предыдущего рекордсмена — фильма «Мстители: Финал». Его трейлер за первые 24 часа набрал 289 миллионов просмотров. Для сравнения, предыдущий фильм о супергерое «Человек-паук: Вдали от дома» (2019) набрал за первые сутки 135 миллионов просмотров.

Издание отмечает, что такой ажиотаж мог быть вызван тем, что в новом фильме будет переплетена киновселенная Marvel с отдельной киновселенной Спайдермена от компании Sony, в которой снимались Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд. По крайнем мере, новый трейлер дал жирный намек на слияние всех Пауков в одну франшизу. А там, вероятно, и «Венома» Тома Харди можно будет подключить, и другие супергеройские проекты Sony.

По сюжету третьей части, юный Человек-паук, сыгранный Томом Холландом, ощутит на себе гонение общества, когда все вокруг узнают, кто он такой. За помощью герой обратится к магу Доктору Стрэнджу — чтобы тот стер из воспоминаний землян знание о настоящей личности метателя паутины. Волшебник согласится помочь, но его заклинание даст сбой, и в жизни главного героя появятся злодеи, которых он раньше никогда не видел. Зато они, почему-то, хорошо знают его и люто ненавидят.

«Человек-паук: Нет пути домой» выйдет в кинотеатрах 16 декабря.

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