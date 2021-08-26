Аня Тейлор-Джой сыграет в ремейке классического фильма ужасов «Носферату»

Звезда «Хода королевы», «Сплита» и «Новых мутантов», 25-летняя Аня Тейлор-Джой находится на пике своей востребованности. График съемок у девушки расписан на два с половиной года вперед. Скоро она начнет работу над мрачной комедией «Меню» — про мир экзотической кулинарии, а в следующем году ее ждет фильм «Фуриоса», приквел к кинохиту «Безумный Макс: Дорога ярости». Затем она воссоединится со сценаристом и режиссером «Хода королевы» Скоттом Фрэнком для создания триллера «Смех в темноте» (Laughter in the dark), а далее оправиться с Робертом Эггерсом делать ремейк классического фильма ужасов «Носферату» 1922 года.

«Все мои друзья постоянно спрашивают: «Что ты творишь?! Сделай передышку», — цитирует Аню издание Los Angeles Times. — Но роли слишком хороши. Я не смогла бы со всем этим поработать, если не сказала бы «да». Я предпочту просто пройти через это и сделать все, что в моих силах».

Отметим, что немой, черно-белый «Носферату, симфония ужаса» 1922 года был одним из первых фильмов о вампирах. Его создатели не смогли приобрести права на экранизацию романа «Дракула» Брэма Стокера и были вынуждены немного изменить сюжет, а также имена персонажей. Однако в новый фильм с Тейлор-Джой все-таки будет ремейком «Носферату», а не классической истории про Дракулу.

Добавим, что актриса уже снимала ужасы вместе с режиссером Робертом Эггерсом: в 2015 году они выпустили фильм «Ведьма».

Кстати, если вам нравится Аня Тейлор-Джой в хоррорах, то в этой году выходит триллер «Прошлой ночью в Сохо» с ее участием.

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