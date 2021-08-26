«Каминг-аут и полное истощение»: Лилли Вачовски объяснила, почему не снимает «Матрицу-4»

Первые три фильма франшизы «Матрица» сняли знаменитые братья Вачовски, Ларри и Эндрю, которые позже сменили пол и стали именоваться сестрами Вачовски — Ланой и Лилли. В 2019 году был запущен проект четвертого фильма, который взялась разрабатывать Лана, а Лилли уже не имела к нему никакого отношения. Почему? Наверняка, этот вопрос волновал многих фанатов фантастики. На днях на мероприятии Television Critics Association у Лилли спросили, почему она не поддержала проект сестры.

«Это сложный вопрос… Я вышла из своего перехода (из мужчины в женщину, — Прим. авт.) и была полностью истощена, потому что мы к тому времени выпустили подряд «Облачный атлас» и «Восхождение Юпитер», а также первый сезон «Восьмого чувства». Мы выдавали один проект и сразу же приступали к другому. Речь идет о трех проектах по сто с лишним съемочных дней, и потом каминг-аут и полное истощение, мой мир в какой-то степени развалился на части, даже когда я выбралась из своей скорлупы. Так что мне нужно было отойти от этой индустрии», — цитирует ответ Лилли Вачовски издание Entertainment Weekly.

Она также добавила, что в тот момент хотела восстановить свои навыки рисования картин и вернулась к изобразительному искусству. А что касается продолжения «Матрицы», придуманного ее сестрой, то режиссер почувствовала, что не желает возвращаться к тому, что уже когда-то прошла.

Сейчас Лилли работает над сериалом «Путь к прогрессу» в качестве сценариста и исполнительного продюсера. По ее словам, это как раз тот глоток свежего воздуха, который был ей нужен. Картина рассказывает о 46-летней «самопровозглашенной толстой чудаковатой лесбиянке», которая страдает от депрессии.

На вопрос, будут ли дальше сестры Вачовски работать вместе, режиссер уклончиво ответила: «Кто знает? Может быть».

Смотрите также: