Бегемота в фильме «Воланд» сыграют кот-актер и его компьютерная версия

Стало известно, каким будет кот Бегемот в новом фильме «Воланд» по роману «Мастер и Маргарита». У киношников в запасе сразу две версии персонажа.

Первая — хвостатый четвероногий актер по кличке Кеша. Это 4-летний мейн-кун темного окраса, с суровой мордочкой, зелеными глазами и под 9 килограммов веса. Он будет играть дворового кота, который иногда заходит в дом к Мастеру. Очевидно, соседское животное вдохновит писателя на создание одного из прислужников Воланда.

Второй кот — тот самый говорят шалопай из свиты загадочного иностранца — будет нарисован на компьютере по технологии CGI. Об этом сообщает «КиноПоиск».

Напомним, что сюжет фильма «Воланд» будет несколько отличаться от романа Булгакова. Он начнется с печальной судьбы писателя, чья карьера рухнула из-за раздутого литературного скандала. И тогда главный герой придумывает того самого загадочного иностранца, приехавшего в Москву, оценить нравы местных жителей.

В ролях: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Данил Стеклов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Дмитрий Лысенков, Яна Сексте и другие. Съемки стартовали в июле 2021 года в Москве. Выход фильма ожидается в конце 2022-ом.

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