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Татьяна Буланова показала кадры из боевика «Шугалей-3»

Российские зрители увидят картину в начале сентября.

Татьяна Буланова показала кадры из боевика «Шугалей-3»
«Шугалей-3». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма 2021 года.

25 августа певица Татьяна Буланова опубликовала видеоряд из третьей части фильма «Шугалей», смонтированный под ее песню. Артистка поделилась с поклонниками, что картину скоро покажут по ТВ и, возможно, в кинотеатрах.

Напомним, что все три фильма рассказывают о судьбе российского ученого-социолога Максима Шугалея, который полтора года провел в ливийской тюрьме. В третьей части он наконец возвращается на родину. Создатели картины совместили жанры роуд-муви, политического триллера и приключений в стиле Индианы Джонса.

Как передает ФАН, первые два фильма увидели свет в тот момент, когда социолог еще находился в плену. Исполнителю главной роли удалось пообщаться с прототипом своего героя лишь после выхода сиквела. А во время съемок актер мог поговорить только с близкими пленного, чтобы лучше понять характер своего персонажа.

В главных ролях: Кирилл Полухин, Олег Абалян, Сергей Яценюк и Екатерина Решетникова.

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