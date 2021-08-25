В Америке снимут ремейк фантастической комедии «Иствикские ведьмы»

Студия Warner Bros подписала контракт со шведским кинорежиссером Ниньей Тюберг на создание ремейка культового фильма 1987 года «Иствикские ведьмы». В этом году 36-летняя женщина участвует в кинофестивалях со своей дебютной полнометражной картиной «Удовольствие», но вскоре ей придется сесть за сценарий нового голливудского хита.

Как сообщает издание Screen Daily, пока неизвестно, будет ли режиссер основываться на комедии 1987 года или на мрачном романе Джона Апдайка, который лег в основу прежнего фильма. Ранее госпожа Тюберг выпускала только фестивальные короткометражки, однако продюсеры у проекта довольно именитые — те же, что работали над «Великим Гэтсби» и трилогией «Дивергент».

Напомним, в оригинальных «Иствикских ведьмах» снялись Джек Николсон, Мишель Пфайффер, Сьюзан Сарандон и певица Шер. По сюжету, три одинокие женщины из маленького городка обнаружили у себя способность исполнять желания. Они тут же загадали себе идеального мужчину, но на троих появился всего один загадочный красавец. И тут начинаются мистика, проклятия и магия, пока героини не понимают, что связались с дьяволом.

Смотрите также: