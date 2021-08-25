«Вернуться туда, откуда все начиналось»: что показали в трейлере «Матрицы-4»

Судя по описанию ролика, главные герои живут иной жизнью и не помнят друг друга.

Вечером 24 августа на мероприятии CinemaCon в Лас-Вегасе гостям показали трейлер «Матрицы-4». В Сети его пока нет, но описание того, что зрители увидели в ролике, уже появилось на ряде сайтов и в соцсетях.

Как передает издание Entertainment Weekly, трейлер начинается с того, что Томас Андерсон (так звали персонажа Киану Ривза до того, как он стал Нео) разговаривает со своим психотерапевтом, которого играет Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»).

«Я сумасшедший?» — спрашивает Том. «Мы не используем здесь это слово», — отвечает врач.

Затем главный герой здоровается с Тринити (Керри-Энн Мосс) в кафе. В ответ она спрашивает: «Мы раньше встречались?». Похоже, влюбленная пара не помнит друг друга.

Далее показано, как Нео принимает таблетки и смотрит на себя в зеркало. Он понимает, что с его реальностью что-то не так. Его отражение вдруг меняется, и герой видит себя стариком.

Потом появляется синеволосая женщина и говорит Нео, что если он хочет узнать правду, ему придется последовать за ней. А затем в ролике показаны трюки, драки и акробатические прыжки, бросающие вызов гравитации.

В финале трейлера появляется персонаж Джонатана Гроффа (озвучивает Кристоффа в «Холодном сердце»).

«После всех этих лет, нужно вернуться туда, откуда все начиналось… Обратно в Матрицу», — говорит он.

Трейлер также подтвердил, что четвертый фильм будет назваться «Матрица: Воскрешения» (The Matrix: Resurrections). Его премьера запланирована на конец декабря 2021 года.

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