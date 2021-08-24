«Елки» возвращаются»: стартовали съемки восьмой части новогодней комедии

Новогодняя комедии «Елки» полюбилась зрителям. Многие ждали наступления каникул, чтобы посетить кинотеатр и увидеть новую волшебную историю о том, как в канун Нового года могут произойти удивительные вещи в жизни нескольких людей. В 2018 году вышли «Елки последние», Перед этим были были «Елки лохматые», «Елки 1914». Главными действующими лицами предыдущих частей киносаги становились герои Ивана Урганта и Сергея Светлакова.

Теперь стало известно, что стартовали съемки восьмой части «Елок». Однако на этот раз режиссер и продюсер предыдущих частей Тимур Бекмамбетов будет осуществлять только общее художественное руководство проектом. А вот пост режиссера занял Антон Богданов, который трудился над такими проектами, как «Реальные пацаны», «Майор Гром: Чумной доктор» и «Т-34». Ему будет помогать целая команда людей.

«Седьмая часть проекта была заключительной для меня — поэтому „Ёлки“ получат продолжение вместе с новой командой», — отметил Бекмамбетов. «Это будут старые добрые „Елки“ и одновременно совсем другие. Впервые за историю франшизы все новеллы, которые зрители увидят на экране, будут основаны на реальных событиях. Мы не расскажем, кто из любимых героев появится в новой части, но обещаем появления новых героев и много сюрпризов», — рассказал Богданов.

После двухлетнего перерыва «Елки» начали снимать снова. Восьмую часть популярной кинофраншизы будут снимать в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других российских городах. Как и раньше, фильм будет состоять из нескольких новелл. Более того, истории будут основаны на реальных событиях, что стала новшеством для саги. А вот кто из актеров снимется в фильме пока хранится в тайне.

Напомним, что это одна из самых популярная кинофраншиза в истории российского кино. «Елки» собрали в прокате свыше 6 млрд рублей. Все семь частей проекта также входят в топ-40 самых кассовых российских фильмов. Отметим, что новые «Елки» выйдут в прокат в кинотеатрах 16 декабря.

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