Кристиан Бейл сыграет священника, ставшего наркодиллером

Когда экранизируют романы, это понятно. Но в Америке есть еще и практика экранизации журналистских статей. Недавно кинокомпания New Regency приобрела права съемку фильма по публикации издания Vanity Fair 2019 года — о судьбе одного эпатажного священника.

Речь идет о Джоне Ли Бишопе — пасторе с трудным детством, который основал собственную церковь «Живая надежда» (The Living Hope Church) и быстро стал популярным благодаря своим проповедям. Священник обращался к прихожанам в здании бывшего супермаркета в Портленде (штат Орегон) и показал себя прирожденным шоуменом. Например, читая проповеди о Ноевом ковчеге, он приводил с собой экзотических животных. На одном из таких мероприятий его чуть было не растерзал бенгальский тигр.

Бишоп быстро стал богатым и известным, но не смог пройти испытание славой. У мужчины начались проблемы с болеутоляющими средствами и алкоголем. А затем, когда сын епископа подсел на наркотики, и тот сам стал принимать запрещенные вещества, чтобы понять, какую власть они имеют над молодежью. В итоге священник начал заниматься контрабандой наркотиков для мексиканского картеля. После 20 «ходок» через границу, его арестовали и осудили на 5 лет тюрьмы. Историю пастора напечатали в СМИ, а теперь собираются экранизировать.

Причем исполнителем главной роли станет никто иной, как Кристиан Бейл, звезда фильмов «Эквилибриум», «Темный рыцарь», «Престиж», «Ford против Ferrari» и многих других. Как сообщает издание Deadline, актер также выступит сопродюсером картины.

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