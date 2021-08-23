«Отцы и дети — это моя тема»: Татьяна Лютаева рассказала о новом фильме «Единица Монтевидео»

Звезда кино во второй раз села в режиссерское кресло и собрала на площадке звездный актерский состав.

Известная актриса Татьяна Лютаева занялась режиссурой. В новом интервью она рассказала, что 14 октября в московском Доме кино состоится премьера ее первого фильма «Камень, ножницы, бумага», после чего картина уйдет в прокат. А Татьяна Борисовна уже вовсю работает на вторым проектом под названием «Единица Монтевидео».

«Полтора года назад у меня появилась идея. Не было ни денег, ни сценария, я рассказала историю Илье Тилькину и, как образно говорят, в него попала. Он написал сценарий, который никого не оставляет равнодушным, — рассказала 56-летняя Лютаева изданию Wday. — Отцы и дети — это моя тема, учитель и ученица, разные поколения, рок, судьба, случайность, расплата… И, конечно, вселенская любовь. Сама я не снимаюсь. На мой взгляд, режиссер должен быть по другую сторону от камеры. Я снималась в своем дебюте и не раз пожалела, хочется быть сосредоточенным на одном деле».

Актриса призналась, что сама себе завидует, ведь ей удалось собрать фантастическую команду для нового фильма. В проекте снимаются Алексей Серебряков, Ксения Раппопорт, Полина Кутепова, Александр Феклистов, Артур Смольянинов, Евгений Ткачук, Алла Сигалова и дочь режиссера Агния Дитковските.

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По словам Лютаевой, она сознательно отказалась от нескольких приглашений в кино, чтобы плотно заняться своей новой картиной. Сейчас проект находится на стадии монтажа, но осенью еще нужно будет провести несколько дней досъемок с нужной погодой.

Фильм «Единица Монтевидео» расскажет о враче, на которого свалилось сразу множество бед. Его жена находится на грани жизни и смерти, дочь употребляет наркотики, а сам он попадает в тюрьму. Из-за стресса мужчина теряет голос, но не силу воли.

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