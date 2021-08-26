Итальянская экранизация «Мартина Идена» и другие премьеры недели

«Мартин Иден» (оригинальное название — Martin Eden), 2019, Италия, драма.

Режиссер: Пьетро Марчелло. В ролях: Лука Маринелли, Джессика Крисси и др.

В российском прокате с 26 августа.

С Джеком Лондоном гражданам СССР повезло: взгляды американского писателя в целом не противоречили советской идеологии, поэтому, официально признав Лондона человеком политически грамотным, государство с удовольствием тиражировало его произведения на радость жадным до заморской литературы читателям. Роман «Мартин Иден», разумеется, зачитывали до дыр наравне с «Железной пятой» и «Белым клыком» — центральный персонаж, стремящийся пробиться к литературным вершинам простой калифорнийский моряк, вполне укладывался в образ правильного советского героя.

И пусть Мартин невольно использовал для своего взлета отношения с обеспеченной девушкой, в душе он все равно оставался гордым пролетарием, презиравшим богатство, — ну как не поддаться обаянию такого парня?!

Впрочем, это обаяние сработало не только в СССР — итальянцы, оказывается, тоже воспитывались на Джеке Лондоне, поэтому пару лет назад на Апеннинах появился свой «Мартин Иден». Действие перенесено в Неаполь — далеко не самый красивый, но, без сомнения, весьма колоритный итальянский город, в чем-то близкий по духу портовому Окленду, родине литературного Идена.

Столь вольное обращение с первоисточником не помешало сохранить дух романа, и основная заслуга здесь принадлежит исполнителю главной роли Луке Маринелли — его харизма и бьющие через край эмоции, наверное, даже самого Лондона убедили бы в том, что Италия Мартину Идену подходит гораздо больше, чем Калифорния.

«Легенда о Зеленом Рыцаре» (оригинальное название — The Green Knight), 2021, США, фэнтези.

Режиссер: Дэвид Лоури. В ролях: Дев Патель, Джо Андерсон и др.

В российском прокате с 26 августа.

Новое фэнтези «Легенда о Зеленом Рыцаре» основано на средневековой поэме, автор которой неизвестен, а вот герой многим знаком — это сэр Гавэйн, один из рыцарей Круглого стола и племянник легендарного короля Артура. Если бы Артур узнал, что роль Гавэйна из политкорректных соображений отдали Деву Пателю, чьи родители, индусы по происхождению, родились в Африке, то от стыда залез бы под тот самый круглый стол.

«Воспоминания» (оригинальное название — Reminiscence), 2021, США, фантастика.

Режиссер: Лиза Джой. В ролях: Ребекка Фергюсон, Хью Джекман и др.

В российском прокате с 26 августа.

Даже сейчас большинству из нас кажется, что раньше жилось лучше, ну а в будущем, как уверяют авторы фантастического триллера «Воспоминания», жизнь будет настолько мрачной, что единственной радостью станут экскурсии в прошлое. Подобную историю вполне мог бы рассказать Кристофер Нолан, но вышла она из-под пера жены его брата Джонатана Лизы Джой, для которой фильм стал режиссерским дебютом.

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