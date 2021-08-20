Вдовца Валентины Легкоступовой избили на программе «Пусть говорят»

Сам яхтсмен Юрий Фирсов заявил, что драться с оппонентом не намерен.

Вдовца покойной певицы Валентины Легкоступовой яхтсмена Юрия Фирсова избили в студии Первого канала в эфире программы «Пусть говорят». С кулаками на мужчину набросился некий мужчина по имени Сергей. Он бывший строитель, который когда-то работал в загородном доме Фирсова.

Как только Сергей появился в студии он стал обзывать Фирсова последними словами. Затем подошел вплотную и ударил по лицу. Яхтсмен явно не ожидал такого поворота. Он поспешил отойти в сторону, заявив, что драться не намерен. Тем более, что Сергей оказался инвалидом. В студию он действительно пришел с тростью.

Как отметил Сергей, Фирсов решил после смерти своих родителей перестроить загородный дом. Его позвал на помощь. При этом вдовец Валентины Легкоступовой не заплатил мужчине за работу 1500 долларов.

Сам Фирсов отметил, что это все неправда. Деньги Сергею он регулярно выплачивал. Причем давал еще и на спиртное.

Напомним, что Юрия Фирсова одно время считали причастным к смерти Валентины Легкоступовой. Правда, обвинения ему так предъявлено и не было.

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