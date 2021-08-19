Напугал девушку ложкой: Макконахи рассказал, как получил роль в «Техасской резне бензопилой»

Голливудский актер Мэттью Макконахи на своем YouTube-канале рассказал поклонникам, как засветился в серии фильмов ужасом «Техасская резня бензопилой». У этой франшизы много картин, но речь пойдет о четвертой части, которая вышла в 1994 году с подзаголовком «Следующее поколение» и провалилась в прокате. В ней главную роль сыграла Рене Зеллвегер. Макконахи же досталась роль злодея (но не маньяка), а получил он ее весьма изобретательно.

Это было в начале актерской карьеры Мэттью, когда за его плечами значились всего пара-тройка фильмов, и найти новую работу было весьма трудно.

Дело было в Техасе. Макконахи как раз закончил вуз и собрал вещи, чтобы ехать в Голливуд на поиск ролей. Режиссер хоррора Ким Хенкел пригласил его к себе в офис и спросил, знает ли молодой актер кого-нибудь, кто мог бы сыграть антагониста в «Техасской резне». Мэттью назвал несколько имен и ушел. Но когда вышел из здания, то вдруг понял, что и сам способен исполнить эту роль.

Актер вернулся обратно с намерением быстро убедить режиссера в своей пригодности, но ему нужна была партнерша. Тогда секретарша, что работала в этом офисе, любезно согласилась временно исполнить роль жертвы злодея.

«Я тут же побежал на кухню, которая находилась в том же здании, что и офис, схватил большую столовую ложку из ящика, вернулся и просто зажал ее (девушку, — Прим авт.) к углу и вел себя так, будто у меня в руках оружие, — рассказал Макконахи. — И делал это, пока она не заплакала. Ким сказал: «Это было хорошо», а девушка добавила: «Да, это было действительно хорошо, ты по-настоящему напугал меня!»

В итоге Мэттью получил роль и противостоял на экране тогда еще неизвестной Рене Зеллвегер. Но так как актер уже собрал все свои вещи для поездки в Голливуд, то ему пришлось в период съемок 30 дней спать на кушетке у друга.

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