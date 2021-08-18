Чулпан Хаматова возглавит жюри «Кинотавра»

Фестиваль пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября.

В этом году «Кинотавр» пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября. Оценивать работы конкурсантов основной программе будут продюсер Петр Ануров, режиссер Петр Буслов, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и актер Петр Федоров. Возглавит жюри Чулпан Хаматова.

Актриса стала второй женщиной в истории фестиваля, которая удостоилась столь важной роли. Первой была Галина Волчек в 2005-м. Жюри конкурса «Короткий метр» будет состоять из актрисы Ингеборги Дапкунайте, продюсера Натальи Дрозд, сценариста Андрея Золотарева, критика Егора Москвитина и актера Юрия Борисова. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что фильмом открытия выбрали документальную работу кинокритика Петра Шепотинника «Нас других не будет», посвященную Сергею Бодрову-младшему и Алексею Балабанову. На закрытии покажут фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки».

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