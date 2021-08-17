Скарлетт Йоханссон, Марго Робби, Том Хэнкс и Билл Мюррей снимаются в одном фильме

Американский режиссер Уэс Андерсон, подаривший зрителям картины «Отель «Гранд Будапешт», «Остров собак» и «Французский вестник», снимает в Испании новый фильм с невероятным актерским составом. В его проекте задействованы Марго Робби, Том Хэнкс, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон и Билл Мюррей. А на днях к ним присоединилась и Скарлетт Йоханссон, о чем сообщает The Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что режиссер выступил и автором сценария, но что это за история — держится в секрете. Детали сюжета не разглашаются. Ожидается, что съемки продлятся до конца сентября.

Напомним, что Уэсу Андерсону уже приходилось работать с большим количеством звезд одновременно. В его фильме «Французский вестник» снялись Эдриен Броуди, Оуэн Уилсон, Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис МакДорманд, Тимоти Шаламе, Билл Мюррей, Бенисио Дель Торо, а в эпизодические роли были приглашены Эдвард Нортон, Уиллем Дефо, Сирша Ронан и другие известные артисты. Кстати, из-за пандемии выход этой картины был отложен более чем на год. В России ее премьера намечена на 21 октября 2021-го.

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