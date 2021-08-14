Netflix снимет в Вероне новую версию «Ромео и Джульетты»

Вслед за «Анной Карениной» стриминговый сервис Netflix собирается получить собственную версию еще одной великой истории любви. Речь идет о «Ромео и Джульетте», только новая картина будет называться «Любовь на вилле» (Love in the Villa) и представит собой, скорее, современную вариацию на великую пьесу Шекспира. Зато сниматься она будет в том же месте, где ее представлял автор, — в прекрасной и романтичной Вероне.

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13 августа мэр этого итальянского города Федерико Сбоарина сообщил в Facebook, что съемки для американской компании пройдут в историческом центре Вероны, у дома и могилы Джульетты. По его словам, киношники приступят к работе уже в 2021 году.

Местное издание Veronaoggi добавляет, что Netflix заключил контракт в городом на 10 тысяч евро, сроком на три месяца — за это время планируется снять фильм. Режиссером выступит американец, а актерский состав будет набран из разных стран.

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