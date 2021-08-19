Боевик «Кодекс киллера» и другие премьеры недели

«Кодекс киллера» (оригинальное название — The Protеgе), 2021, США, боевик.

Режиссер: Мартин Кэмпбелл. В ролях: Мэгги Кью, Сэмюэл Л. Джексон и др.

В российском прокате с 19 августа.

Стремление женщин доказать свое право быть на равных с сильным полом можно только приветствовать. Объяснимо и желание пропиарить это стремление с помощью кино, вот только почему-то заставить мужиков уважать прекрасную половину человечества решили с помощью целой охапки боевиков про дам-киллеров.

«Красный воробей», «Агент Ева», «Пороховой коктейль» — куда ни посмотри, всюду орудуют красотки с навыками Джейсона Борна и шармом Джеймса Бонда. Естественно, каждая из них не бездушная машина для истребления невинных жертв, а тонкая, нежная натура, в силу непреодолимых обстоятельств превратившаяся в палача на каблуках. Именно такой предстает перед нами героиня «Кодекса киллера» Анна Даттон — эффектная, хладнокровная, она дает волю эмоциям лишь тогда, когда погибает ее учитель, отставной душегуб, подобравший ее ребенком на улицах Сайгона и обучивший тонкостям смертоносного мастерства.

«Убивать того, кто был мне как отец, это не слишком умно!» — говорит девушка, направив дуло пистолета куда-то в область паха своего врага, элегантного пожилого мерзавца в исполнении Майкла Китона. И, судя по виду негодяя, он понимает — да, не слишком.

Рабочее название «Кодекса киллера» звучало скромно — просто «Анна», по имени героини. Его сменили, дабы избежать параллелей с одноименной позапрошлогодней картиной Люка Бессона, сюжет которой также крутился вокруг девушки-убийцы. Кстати, именно Бессон больше двадцати лет назад открыл этот ящик Пандоры своим замечательным фильмом «Никита», вдохновившим миллион подражателей.

Достаточно сказать, что играющая Анну Даттон американка Мэгги Кью солировала в одном из двух телесериалов, снятых по мотивам бессоновского хита. И при всем уважении к французскому маэстро вариациями на тему Никиты нас явно перекормили. Поэтому, когда кто-то опять захочет сконструировать фильм из деталей закрученного до дыр сюжета, эту инициативу лучше убивать в зародыше. Ну а если не хватает духу, вызывать хладнокровную красотку с пистолетом.

«Охотник за разумом. Схватка» (оригинальное название — No Man of God), 2021, США, драма.

Режиссер: Эмбер Сили. В ролях: Элайджа Вуд, Люк Керби и др.

В российском прокате с 19 августа.

Легендарный маньяк Тед Банди является любимчиком Голливуда: о неотразимом монстре снято с десяток фильмов, самый свежий из которых, «Охотник за разумом. Схватка», посвящен отношениям Банди с аналитиком ФБР Биллом Хэгмайером. Пытаясь набрать материала для исследований, фэбээровец ведет долгие беседы с приговоренным к смерти преступником и в какой-то момент с ужасом осознает, что тот начинает ему нравиться.

«Босс-молокосос 2» (оригинальное название — The Boss Baby: Family Business), 2021, США, анимационный.

Режиссер: Том Макграт.

В российском прокате с 19 августа.

Действие мультика «Босс-молокосос 2» разворачивается спустя 40 лет после событий первого фильма, поэтому никто из двух главных героев, братьев Теда и Тима Темплтонов, уже давно в молокососах не ходит. Тим даже

успел дважды стать отцом, и именно младшая из его дочерей становится в новой серии тем, кем был ее дядя Тед в прошлой серии — младенцем с повадками взрослого и весьма решительного гражданина.

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