Disney назвал дату премьеры перезапуска франшизы «Один дома»

Стало известно, где и когда выйдет фильм-перезапуск франшизы «Один дома». Потоковый сервис Disney+ сообщил, что картина под названием Home Sweet Home Alone (здесь скрещены выражения «дом, милый дом» и «один дома») станет доступна только на его платформе 12 ноября 2021 года.

Как передает издание Deadline, сюжет развернется вокруг озорного мальчика Макса Мерсера. Пока его семья уехала в путешествие, некая супружеская пара решила выкрасть старинную реликвию из дома главного героя. Чем это обернется — описывать излишне.

Мальчика сыграл звезда фильма «Кролик Джоджо» Арчи Йейтс, также в картине задействованы Элли Кемпер и Роб Делани. Когда российские зрители смогут увидеть новую киноленту, пока не известно.

Напомним, что ранее франшиза принадлежала кинокомпании 20th Century Fox, однако в 2020 году ее поглотила Disney. И вот это первый проект Fox, который переработали новые хозяева. Своего перезапуска также ждут серии «Ночь в музее», «Оптом дешевле» и «Дневник слабака».

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