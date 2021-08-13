Шерлок Холмс в юбке: Эмили Блант сыграет первую в истории женщину-детектива

Звезда фильмов «Дьявол носит Prada», «Тихое место» и «Круиз по джунглям» Эмили Блант сыграет главную роль в новом фильме студии Amazon — о первой женщине-детективе в истории Кейт Уорн.

Здесь нужно рассказать, что в середине XIX века в Америке было организовано «Национальное детективное агентство Пинкертона». На тот момент это была самая крупная в мире частная компания, занимающаяся расследованиями.

Она активно брала на работу женщин, что в те времена было редкостью. В ее рядах, если верить западным источникам, и появился первый сыщик женского пола по имени Кейт Уорн. Она не только пришла в откровенно мужскую профессию и изменила взгляды на расследование преступлений, но и проложила дорогу другим женщинам в правоохранительные органы.

Как сообщает издание Deadline, киношники собираются превратить ее историю в динамичный приключенческий фильм. Вероятно, по духу он будет напоминать «Круиз по джунглям», так как партнер Эмили Блант по новому фильму Disney Дуэйн Джонсон выступит продюсерам детективной истории.

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